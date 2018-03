Belgisch klantenbestand Triodos Bank blijft groeien

De topman van Triodos Bank België, Thomas Van Craen, is 'absoluut tevreden' over de cijfers. 'We hebben onze groei kunnen handhaven ondanks de context van lage rentes en hogere reguleringskosten', zegt hij. Dit jaar wil Triodos vooral inzetten op laagdrempelig vermogensbeheer. 'We gaan daar een groot deel van onze middelen op zetten', aldus Van Craen.

Steeds meer banken zetten in op duurzame producten en diensten, maar Van Craen ziet nog een verschil met zijn bank. 'Wij zijn duurzaam in 100 procent van onze activiteiten, niet deels", zegt hij. Triodos maakt zich sterk dat kredieten transparant worden ingezet in de reële economie. Een cruciaal verschil met hoe veel andere banken werken.'