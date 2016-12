België blijft duur land voor telecom

Elk jaar publiceert het Belgische instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) een vergelijkende studie van de prijzen voor telecomproducten in België en in onze buurlanden. Het analyseerde 715 tariefplannen uit zes landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk) in augustus 2016. Uit dat onderzoek blijkt dat er in 2016 weinig zaken zijn veranderd in België.

Internet, televisie en vaste telefoonlijn

De Belg moet nog altijd relatief veel geld op tafel leggen wil hij internet, digitale televisie en een vaste telefoonlijn gebruiken (triple play). Voor een product met een snelheid tussen 30 en 100 Mbps en inclusief 25 oproepen met vaste lijn betalen we gemiddeld 65 euro per maand. Enkel de Nederlanders betalen evenveel. In Frankrijk komen gebruikers er het goedkoopst van af. Zij betalen tot 21 euro minder voor hetzelfde abonnement. De Britten en Duitsers betalen respectievelijk 56 en 51 euro.

Wie aan dat pakket een gsm-abonnement wil toevoegen, ziet in ons land zijn factuur stijgen tot gemiddeld 79 euro. Daarmee zitten we op hetzelfde niveau als Duitsland, maar onder Nederland waar zo'n pakket 83 euro kost. "Hoewel het prijsniveau in België dit jaar stabiel is ten opzichte van vorig jaar, was België vorig jaar competitiever. Toen profileerde België zich als eerder goedkoop", weet het BIPT.

Enkel wie uitsluitend breedbandinternet wil, komt er behoorlijk goedkoop vanaf in vergelijking met Frankrijk en Nederland, de overige twee landen die zo'n optie aanbieden. In België betalen de consumenten gemiddeld 28 euro. In Frankrijk en Nederland is dat 39 euro. Maar het aantal gebruikers die uitsluitend een internetverbinding aanschaffen, neemt af.

Weinig concurrentie

De hoge bundelprijzen in ons land zijn onder meer te verklaren door het gebrek aan concurrentie. De markt wordt in Vlaanderen gedomineerd door Proximus en Telenet. In Wallonië zwaaien Proximus en Voo de plak.

Voor de consument is het bijzonder moeilijk om de operatoren te vergelijken. Dat komt onder meer omdat ze uiteenlopende producten aanbieden. Denk aan acties waarmee een operator je bijvoorbeeld geen surfkosten aanrekent voor het gebruik van Facebook. Anderen bieden dan weer een uitgebreider zenderpakket aan voor digitale televisie.

Op de bestetarief.be kan je nagaan bij welke operator je de goedkoopste tarieven krijgt. Maar Minister van Telecom Alexander De Croo wil nog een stapje verder gaan. Naar het voorstel van Kamerlid Roel Deseyn (CD&V) wil De Croo werk maken van een T-test. Wie energieleveranciers wil vergelijken kan dat al doen met behulp van de V-test van de VREG.