Belgen ontdekken de internetkoopjes

Op 3 januari begon officieel de winterkoopjesperiode. In de winkels blijft de grote stormloop voorlopig uit, leert een rondvraag van de regionale kranten bij de handelaars. Onder meer in Gent en Kortrijk kijken de handelaars terug op een eerder teleurstellende eerste koopjesdag.

Een mogelijke verklaring is de toenemende populariteit van de internetwinkels en de kortingensites. Flipit.be merkt op dat op de eerste koopjesdag een recordaantal Belgen een bezoekje heeft gebracht aan een kortingensite. "Het zijn er 27 procent meer dan tijdens de koopjesperiode in de zomer vorig jaar", zegt Jan Willem van Tilburg, marketing director bij Imbull, het bedrijf achter Flipit.be.

Volgens Van Tilburg zijn daar verschillende redenen voor. "De kortingen zijn geldig op het volledige onlineaanbod." Bovendien zijn ze doorgaans cumuleerbaar met andere afprijzingen. "En het assortiment is bijna onuitputtelijk, terwijl in de winkels de meest voorkomende kledingmaten na de eerste dagen meestal al uit de rekken zijn verdwenen."

Voorts merkt de marketing director op dat de koopjeszoekers in de winter vooral op zoek zijn naar producten die ze met ecocheques kunnen kopen. Een gebruikersanalyse van Imbull leert dat de consumenten in januari vooral van kortingen willen profiteren op grotere aankopen, zoals wasmachines of koelkasten.

"Ook heeft de winterdip blijkbaar bij velen zijn effect, want reisorganisaties doen deze maand goede zaken", gaat Van Tilburg voort. "U krijgt behoorlijk wat vroegboek- of lastminutekorting en in veel krijgt u kortingcode voor uw zon- of wintersportvakantie."

Enkele tips

De kortingensite heeft ook enkele tips voor wie het meeste profijt wil halen uit de koopjesperiode:

·Verzendkosten

Let op de verzendkosten, die wel eens duur uitvallen. Heel veel winkels leveren gratis.

·Kortingcodes

Kijk of er een kortingcode voor de webshop is. Die geven u vaak 10 tot 50 procent extra korting of zorgen ervoor dat de levering gratis is.

·Buitenlandse webshops

Kijk ook naar de buitenlandse webshops. Bol.com bijvoorbeeld heeft een speciale koopjespagina gecreëerd voor zijn Belgische klanten.

· Oplopende kortingen

Tot slot is het goed om te weten dat de kortingen tegen het einde van de maand dan wel hoger oplopen, maar dat zelfs het onlineaanbod tegen die tijd vaak uitgeput is. Maak bewust afwegingen, heb je echt je zinnen gezet op die nieuwe laptop of dat prachtige kleedje: wacht dan niet te lang.