'Belgen kunnen jaarlijks 80 miljoen liter brandstof besparen door bandenspanning te controleren'

Slechts 1 op de 2 bestuurders kent de optimale bandenspanning en nauwelijks 1 op de 3 weet dat de wettelijk voorgeschreven minimum profieldiepte 1,6 mm bedraagt. Bovendien is 71 procent van de bestuurders ervan overtuigd dat de staat van zijn of haar banden perfect in orde is, terwijl onderzoek aantoonde dat dit in realiteit bij slechts 44 procent van de voertuigen het geval is.

"Om er zeker van te zijn dat je banden een correcte spanning hebben of om na te gaan of er geen slijtage of beschadiging is, dien je maandelijks je banden aan een kleine routinecontrole te onderwerpen", stelt Recytyre, dat op 9 januari een sensibiliseringscampagne lanceert die de Belg ertoe aan wil zetten om maandelijks zelf de staat, druk en profieldiepte van zijn banden te controleren.

80 miljoen liter brandstof besparen

Autobestuurders rekenen erop dat de garage bij de geplande onderhoudsbeurt de bandenspanning controleert, maar doordat de tijdsintervallen tussen deze onderhoudsbeurten steeds groter worden, is dit ruimschoots onvoldoende.

Een slechte bandenspanning brengt niet alleen een verhoogd risico op ongevallen met zich mee, maar zorgt ook voor extra slijtage en een hoger brandstofverbruik. Een ruwe berekening toont aan dat alle Belgische automobilisten samen jaarlijks zowat 80 miljoen liter brandstof zouden kunnen besparen, enkel en alleen door steeds met de juiste bandenspanning rond te rijden. Dit meerverbruik resulteert ook in gigantische hoeveelheden CO2, fijn stof en NOx die nodeloos de lucht worden ingeblazen.