Belgen hebben minder elektriciteit verbruikt in 2016

Er is dit jaar iets minder elektriciteit verbruikt in België dan vorig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van stroomnetbeheerder Elia, die het totale verbruik van 2016 op bijna 85,7 miljoen megawattuur schat.

In 2015 telde Elia nog een stroomverbruik van 86,9 miljoen megawattuur. In 2014 was dat nog bijna 88,3 miljoen megawattuur.

De daling is moeilijk te verklaren, aldus Elia, maar een hogere energie-efficiëntie of variatie in de economische activiteit kunnen mogelijke redenen zijn.

Ongeveer twee derde van het energieverbruik is voor rekening van de industrie.