Belgen betalen steeds meer mobiel

De Digital Payments Study 2016 van Visa is het resultaat van een enquête bij 36.000 consumenten in negentien (voornamelijk) Europese landen. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat regelmatig gebruik maakt van een mobiel apparaat voor betalingen sinds 2015 verdrievoudigd is. Vandaag is dat 54 procent, terwijl vorig jaar nog maar 18 procent van de respondenten de mobiele klik had gemaakt.

...