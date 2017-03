Belg verliest als enige Europeaan zijn koopkracht

De Belgische inkomens gingen door de index lichtjes omhoog, maar onvoldoende om de hoge inflatie op te vangen. Dat blijkt uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI), waarover de kranten van Mediahuis maandag berichtten. Sinds 2001 zijn de loonstijgingen in ons land overigens aan de magere kant en er is niet snel beterschap in zicht.

Uit de studie blijkt dat de meeste Europese werknemers vorig jaar aan koopkracht hebben gewonnen. In een aantal Oost-Europese ­landen gaat het om stijgingen met meer dan 5 procent, de Roemenen kregen zelfs 8,94 procent extra. In Frankrijk bleef de stijging beperkt tot 0,25 procent, in Luxemburg +0,42 procent, terwijl de Duitsers (+1,61%) en de Nederlanders (+2,28%) flink meer konden kopen met hun loon. Enkel bij ons moeten de werknemers het met minder stellen: -0,94 procent.

Beperkte stijging lonen

Niet dat onze lonen echt daalden, maar door de indexsprong en andere loonmatigingsmaatregelen stegen ze slechts heel beperkt. Daarnaast lag de inflatie in ons land veel hoger dan elders, zegt onderzoeker Kurt Vandaele van het Europees Vakbondsinstituut in de krant.

De laatste jaren zijn de loonstijgingen in België een mager beestje. "Enkel in 2000 was er nog eens een stevige verhoging. In de jaren ervoor en erna is aanhoudend een beleid van loonmatiging gevoerd", zegt Vandaele.

Nu is voor het eerst sinds 2008 een volwaardig interprofessioneel akkoord gesloten, maar de loonstijging blijft voor dit en volgend jaar beperkt tot 1,1 procent bovenop de index (2,9%).

Hervorming Wet van 1996

Het federaal parlement keurde vorige week de zogenaamde Wet van 1996 goed, van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Die moet ervoor zorgen dat onze lonen zeker niet meer kunnen stijgen dan in onze buurlanden. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de hervorming van de loonwet van 1996 een grote stap in de goede richting. "Arbeid in België blijft behoorlijk duur in vergelijking met het buitenland", klonk het vrijdag.