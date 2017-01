Belg leent steeds meer geld voor een auto

Sinds vorige zaterdag is het Autosalon in Brussel open voor het grote publiek. Autoliefhebbers kunnen nog tot 22 januari het salon bezoeken. Autoproducenten grijpen het evenement aan om met mooie deals over de brug te komen. Maar ook de banken zien brood in het Autosalon. Naar aanleiding van het salon hebben zij de rentes op hun autoleningen de afgelopen dagen verlaagd. Beobank duikt zelfs - net zoals vorig jaar - onder de symbolische grens van 1 procent. Wie een autolening afsluit bij de bank kan tot 120 procent van het bedrag lenen tegen een tarief van 0,89 procent.

Leningen vergelijken De vergelijkingssite Bankshopper.be berekende dat wie leningen vergelijkt tot ruim 1.300 euro kan besparen. De site vergeleek de duurste kredietverstrekker Auxifina (4,06%) met de goedkoopste Beobank (0,89%). In de vergelijking ging Bankshopper.be uit van een gemiddeld leenbedrag van 17.800 euro verspreid over 56 maanden.

De rentedalingen laten de autoliefhebbers niet ongevoelig, leert een onderzoek van de grootbank BNP Paribas Fortis. Naarmate de rente de afgelopen jaren daalde, lenen de kredietnemers een almaar groter bedrag om hun droomwagen te kopen. Waar de Belgen in 2013 nog 15.233 euro leenden voor een wagen, is dat bedrag vorig jaar gestegen tot 16.902 euro. Dat is een stijging van 11 procent.

Ook voor een tweedehandswagen lenen de Belgen meer. De bank zag dat bedrag toenemen van 8477 euro in 2013 naar 9468 euro in 2016.

Langere leentermijnen

De hogere financiering ging ook gepaard met een verlenging van de krediettermijn. De gemiddelde looptijd voor een lening voor een nieuwe auto steeg de afgelopen twee jaar van 52 maanden naar 54 maanden. Die voor een tweedehandsauto steeg van 42 maanden naar 45 maanden.

Ondanks de lage rentetarieven is het aangeraden je eigen financiën aan te spreken vooraleer u contact opneemt met de bank. Nu de spaarrente onder het inflatieniveau noteert, verliest u elk jaar aan koopkracht als je je kapitaal onaangeroerd laat. Als de inflatie verder stijgt en de spaarrente ongewijzigd blijft, zal je op het volgende autosalon dieper in je portefeuille moet graaien om een wagen met dezelfde waarde aan te schaffen.