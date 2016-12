Belg geeft minder uit tijdens het winkelen

De kleinhandel boomt weer in Europa, maar België hinkt achterop, zo blijkt uit de jongste cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. In oktober lag de verkoop in de 28 EU-landen 3,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar, terwijl België als enige land een daling optekende (-1,9 %). Het is de dertiende maand op rij dat de cijfers dalen.

Op maandbasis is er wel een stijging: de kleinhandelsverkopen in ons land lagen in oktober 0,8 procent hoger dan in september. Eurostat geeft geen verklaring, maar mogelijk speelt nog altijd het effect van de aanslagen.

Vooral in de niet-voedingssector boomt de kleinhandelsverkoop in Europa (+4,9%). De groei was ook groter dan analisten hadden verwacht. De landen met de sterkste toename op jaarbasis zijn Luxemburg (+16%), Slovenië en Roemenië (+8,7%). België bengelt achteraan met -1,9 procent. Van een aantal landen zoals bijvoorbeeld Nederland of Italië zijn nog geen gegevens bekend.

Toch hoopgevende signalen

Op maandbasis zijn er wel hoopgevende signalen voor België. De kleinhandelsverkopen lagen in oktober 0,8 procent hoger dan in september. In de zomermaanden was er nog maand na maand een daling.

Comeos, de federatie van de handelssector, ziet verschillende verklaringen waarom ons land achterop hinkt. Zo bestaan er op de Belgische arbeidsmarkt veel beschermingsmechanismen. Dit maakt dat een crisis hier minder hard toeslaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de retailsector in Nederland waar erg zware klappen vielen, maar dat ook het herstel trager optreedt.

Daarnaast ziet Comeos ook nog een effect van de terreuraanslagen. Die kostten de handel 400 mljoen euro of 0,12 procent van het bruto binnenlands product. Ze werken ook na op middellange termijn: veel bedrijven kiezen bijvoorbeeld niet langer voor Brussel als locatie om een seminarie te organiseren.

Kleine handelszaken krijgen klappen

Volgens de zelfstandigenorganisatie Unizo krijgen de kleine handelszaken het bijzonder hard te verduren. In de De Standaard vertelt Karel Van Eetvelt, topman bij Unizo dat zij het steeds moeilijker krijgen om de concurrentie aan te gaan met de supermarktketens. Hij maakt daarbij de vergelijking tussen bakkers en grootwarenhuizen: "30 jaar geleden was een brood in een supermarkt net kauwgom, maar tegenwoordig koop je daar een goeie kwaliteit meergranenbrood. Als zelfstandige bakker kan je dat niet voor dezelfde prijs. Je moet dus voor topkwaliteit en service gaan. Wie dat doet, doet goede zaken. Koude bakkers gaan er tussenuit."

(Belga/NS)