Belg betaalt kleine bedragen steeds meer met kaart

Elektronisch betalen zit nog altijd in de lift. In 2016 waren er in België 1,96 miljard elektronische betaaltransacties, 10 procent meer dan het jaar voordien. En voor de kleine bedragen is de groei nog spectaculairder. Sinds de tarieven goedkoper werden, in juni vorig jaar, steeg het aantal elektronische betalingen voor bedragen onder de tien euro met 19 procent, onder de vijf euro zelfs met 33 procent.

Meer handelaars bieden elektronisch betalen aan, bevestigt Worldline, zonder cijfers vrij te geven. "Het gaat bijvoorbeeld om krantenwinkels, bakkers, slagers,...", zegt Eric Spapens, directeur marketing van Worldline België. "In de voedingszaken zien we voor kleine bedragen zelfs een stijging van het gebruik met de betaalkaart met 36 procent".

Contactloos betalen

Deze "kleine" bedragen vertegenwoordigen nu bijna een kwart van alle betaaltransacties van Worldline. Contactloos betalen daarentegen is nog een marginaal fenomeen. Dat vertegenwoordigt in ons land minder dan 1 procent. "In Nederland is dat 25 procent, in Tsjechië (waar men lang achterophinkte qua elektronisch betalen, red.) zelfs meer dan 70 procent. Er is dus nog heel wat groeipotentieel", gelooft Spapens.

Ongeveer de helft van de betaalterminals is nu al uitgerust met de mogelijkheid van contactloos betalen. Tegen eind dit jaar wil men zoveel mogelijk terminals aanpassen. Maar dit is ook een verhaal van de kip en het ei, merkte de marketingdirecteur op. Niet alle banken hebben de technologie al in hun kaarten geïntroduceerd en ook betaalapps moeten zich aanpassen.