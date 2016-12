Belfius stapt in betaalapp Payconiq

Belfius stapt in het kapitaal van Payconiq en wordt zo een gelijkwaardige partner naast KBC en ING. De drie banken willen het platform verder ontwikkelen en ook uitbouwen met loyaltyprogramma's. Al ongeveer 12.000 winkels aanvaarden betalingen met de app. Het systeem werkt zonder terminal en Payconiq belooft zeer lage transactiekosten voor de winkelier. Ook klanten van andere banken dan Belfius, KBC en ING kunnen de app gebruiken.

Een lange weg

"We staat eigenlijk nog maar aan het begin van een lange weg", zegt CEO Joeri Lieten van Payconiq. "Langs de kant van de handelaars gaat het sneller dan verwacht, maar het belangrijkste is dat we de gewoontes van de consumenten kunnen veranderen." Payconiq blijft ook na de instap van Belfius een open systeem, zegt Lieten. "We spreken met financiële en niet-financiële partijen."

De concurrentiestrijd om de mobiele betaler is aan het toenemen. De belangrijkste concurrenten van Payconiq zijn de apps van Bancontact en het Zweedse SEQR, die een gelijkaardige werking hebben. Met de drie toepassingen kunnen ook betalingen onder vrienden geregeld worden. Ook wereldspelers als Apple, Samsung en Google hebben mobiele betaalsystemen, maar die zijn (nog) niet in België beschikbaar. (Belga/NS)