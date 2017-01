Belfius snoeit in spaaropbrengsten spaarabonnement

De Belfius Spaarrekening+ is een progressieve spaarrekening (of spaarabonnement), waarop klanten maandelijks maximaal 500 euro kunnen sparen. Vanaf 1 februari gaat de getrouwheidspremie van 0,75 procent naar 0,50 procent. De basisrente blijft op (het wettelijke minimum van) 0,01 procent. De globale rente daalt dus van 0,76 naar 0,51 procent.

Belfius wijst voor de beslissing naar de aanhoudende lage kortetermijnrente. "De druk blijft dermate groot", luidt het bij de bank in overheidshanden.

In het spoor van andere banken

Eerder besliste KBC al om de soortgelijke en erg populaire Start2Save-rekeningen stop te zetten voor nieuwe klanten. Zover gaat Belfius dus niet. "De behoefte bij sommige klanten om regelmatig te sparen blijft", klinkt het bij Belfius.

De voorwaarden op de andere gereglementeerde spaarrekeningen van Belfius blijven ongewijzigd.

Belfius is bovendien niet de eerste bank die het mes zet in de spaaropbrengsten van de zogeheten spaarabonnement. BNP Paribas Fortis verlaagde vorig jaar al de getrouwheidspremie van 0,75 naar 0,55 procent. Net zoals Belfius kan de marktleider niet dieper snijden in de basisrente. Die blijft 0,01 procent.