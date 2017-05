Belastingvoordelen voor leningen aan start-ups zoals Balls & Glory

Via crowdlending en winwinleningen kunnen spaarders rechtstreeks krediet verschaffen aan ondernemingen. Zo heeft Balls & Glory, de gehaktballenketen van televisiekok Wim Ballieu, in slechts 40 seconden 125.000 euro opgehaald bij het grote publiek via crowdlending. Het bedrijf deed daarbij een beroep op het platform Look&Fin. De beleggers krijgen bruto 7 procent rente op hun lening aan Balls & Glory.

Het is overigens niet de eerste keer dat Ball & Glory geld ophaalt bij het publiek. Het bedrijf lanceerde vorige maand nog een winwinlening van 95.000 euro. Ook dat bedrag is ondertussen volledig onderschreven. De keten deed daarbij een beroep op het platform Winwinner. Spaarders die voor deze optie kozen, krijgen een brutorente van 2 procent. Het bedrijf wil tegen 2025 vijftig restaurants openen, waarvan één in New York.

Een bezoek aan de twee websites van de financieringsplatformen leert dat meer en meer bedrijven beroep doen op dergelijke financieringsvormen. En ook beleggers lopen er warm voor. Zo staan er op de site van Look & Fin verscheidene succesverhalen van bedrijven die in minder dan een minuut de benodigde middelen hebben opgehaald bij de spaarders. Op Winwinner zien we onder meer horeca-en mediabedrijven die via winwinleningen geld wensen op te halen. Maar waar moet u op letten bij een winwinlening en crowdlending? En wat zijn de grote verschillen tussen beide financieringsvormen.

Winwinlening

De jaarlijkse rente van een winwinleningbedraagt in het beste geval 2 procent. Dat is de brutorente, want er is nog 30 procent roerende voorheffing op verschuldigd. De kredietnemer moet dat bedrag inhouden op de verschuldigde intrest en hij moet het doorstorten aan de fiscus.

Daartegenover staat dat de kredietgever tijdens de looptijd van de lening een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 procent krijgt. Dat voordeel kan het rendement van zijn investering gevoelig opkrikken. De berekeningsgrondslag is het rekenkundige gemiddelde van de nog openstaande saldi volgens de aflossingstabellen op 1 januari. In het beste geval levert dat een belastingvermindering van 1250 euro per jaar op (2,5% op het maximumbedrag van 50.000 euro).

Crowdlending

Wie voor crowdlending kiest, heeft zicht op hogere rendementen. Zo belooft Look & Fin op zijn site rendementen tussen 4,5 en 11 procent. Leningen aan startende ondernemingen via erkende platformen genieten een apart fiscaal gunstregime. Op de intresten tot 15.000 euro betaalt u geen roerende voorheffing, als de lening vier jaar of langer loopt.