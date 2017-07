Bedrijfswagen is geen heilige graal meer voor jobhoppers

Het onderzoek, gevoerd door de VUB met gegevens van HR-dienstverlener SD Worx, heeft uitgewezen dat mensen die vrijwillig ontslag overwegen, zich niet laten tegenhouden door de mogelijkheid om over een bedrijfswagen te beschikken. Zo'n vrijwillig ontslag komt vaker voor bij mensen die ver van hun werk wonen, maar ook dan is een bedrijfswagen voor de meesten geen reden om te blijven.

Verkeersproblemen zouden werknemers ertoe aanzetten alternatieven voor de wagen te zoeken. Bovendien mag de afwezigheid van een bedrijfswagen dan wel een reden tot ongenoegen zijn, de aanwezigheid ervan zou geen extra loyaliteit opleveren.

Sven de Cremer, HR-consultant bij SD Worx, ziet nog een andere trend: 'De bedrijfswagen is in België een veelvoorkomend extralegaal voordeel. De kans is dus groot dat een werknemer voor een gelijkaardige functie binnen een ander bedrijf ook een bedrijfswagen krijgt.'

Cash for cars

Dat de bedrijfswagen alomtegenwoordig is, blijkt ook uit cijfers uit recent onderzoek van het Brussels Studies Institute (BSI). Het aantal bedrijfswagens is in België tussen 2006 en 2015 met 56 procent toegenomen. Voor loontrekkenden betekent dat een stijging van 272.000 naar 425.000 exemplaren in 9 jaar.

De onlangs ingevoerde omstreden maatregel 'cash for cars' van de federale overheid om de vele bedrijfswagens van de baan te krijgen, kan dan weer op minder bijval rekenen. Amper twee op de tien werknemers zijn mogelijk bereid om hun bedrijfswagen te ruilen voor een mobiliteitsbudget, zo blijkt uit een peiling van hr-dienstverlener Acerta. Voornaamste oorzaak van het gebrek aan interesse bij de werknemers ligt bij de omvang van de optie 'cash'. Het bedrag dat werknemers krijgen wanneer ze hun bedrijfswagen inruilen is eenvoudigweg te laag.