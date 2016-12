'AXA Bank is de beste bank van 2016'

Volgens bankshopper.be is de overwinning van AXA Bank een kentering op de spaarmarkt. In de zes jaar dat Bankshopper.be op zoek gaat naar de beste bank van het jaar, is tot nu toe Argenta altijd met de titel altijd gaan lopen. Argenta eindigde dit jaar op de tweede plaats. De derde plaats is voor KBC, de populairste grootbank. Vorig jaar verkozen de spaarders Belfius tot beste grootbank van het jaar.

"Op het eerste gezicht lijken de Belgen mee te stappen in het digitale verhaal van de banken. We merken dat de internetbanken aan een opmars bezig zijn. Al zijn ze nog niet opgewassen tegen de banken die ook over een sterk lokaal netwerk beschikken. Ondanks de hoge spaarrentes die internetbanken aanbieden, kiezen de Belgen voor vertrouwde merken zoals AXA Bank. Net omdat dergelijke banken beschikken over zowel een gebruiksvriendelijke internetplatform als lokaal netwerk", verduidelijkt bankshopper.be.

Volgens de vergelijkingssite is dat ook de reden waarom AXA Bank het dit jaar heeft gehaald van Argenta. "Argenta legt de focus op de lokale adviseurs en besteedt minder aandacht aan het internetgebeuren."

Maar daar zal de bank naar eigen zeggen verandering in brengen. "De komende jaren inesteren we fors in een nieuw en performant IT-platform, dat tegen 2018 operationeel moet zijn", laat Caroline Ghekiere, een woordvoerder van Argenta, weten.

Een perfect evenwicht vinden

Volgens bankshopper.be moeten de banken op zoek naar een perfect evenwicht tussen een onlinedienstverlening en lokale verankering, als ze geen marktaandeel willen verliezen. "Verscheidene banken, waaronder de winnaar van dit jaar, hebben aangekondigd dat ze de komende jaren inzetten op de verdere digitalisering van de diensten. Al lopen ze het risico dat dat ten koste gaat van de lokale verankering. De banken die beide omgevingen met elkaar kunnen rijmen, zullen volgens ons de meeste spaarders kunnen bekoren", aldus bankshopper.be.

In een reactie op de overwinning laat AXA Bank weten dat het op beide fronten sterk aanwezig wil zijn: "We hebben ons de voorbije jaren hard ingezet om bankieren voor onze klanten zo eenvoudig mogelijk te maken, met eenvoudige producten en heel toegankelijke onlinetools. Bovendien staat AXA Bank letterlijk dicht bij haar klanten dankzij een uitgebreid netwerk van zelfstandige kantooragenten. Zij zijn vaak een vertrouwd gezicht voor onze klanten. Die combinatie kunnen onze klanten duidelijk smaken", verduidelijkt Wim Pauwels, woordvoerder bij AXA Bank.

Volgens Pauwels zullen de banken almaar meer te maken krijgen met klanten die het dagelijkse onlinebankieren afwisselen met een bezoek aan de bankagent. "Klanten zullen nog steeds aankloppen bij lokale agenten voor advies bij grote beslissingen zoals een woonkrediet afsluiten of starten met beleggen", verduidelijkt hij.

Deze week maakt de site ook nog bekend wie de populairste broker is.