'Artsen schrijven nog veel te weinig goedkope alternatieven voor'

Uit een nieuw onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat 30 procent van de voorgeschreven medicijnen die in 2015 over de toonbanken van de Belgische apotheken gingen generische geneesmiddelen waren. In 2008 was dat nog 19 procent. Generische geneesmiddelen zijn goedkope kopieën van geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is.

Toch heeft België een grote achterstand op veel andere Europese landen. In Duitsland bedraagt het marktaandeel van de generische geneesmiddelen 80 procent, in Nederland 70 procent. In het Verenigd Koninkrijk klokt dat percentage af op 83 procent.

Vaakst voorgeschreven geneesmiddelen

Cijfers tonen aan dat de helft van geneesmiddelen voorgeschreven bij infectiewerende middelen voor systemisch gebruik generisch zijn. Bij de geneesmiddelen die inwerken op het spijsverteringsstelsel en de stofwisseling is dat voor 53 procent van de gevallen zo. 45 procent van de geneesmiddelen die inwerken op het skeletspierstelsel zijn generisch.

Omgekeerd blijkt dat er minder generieken of kopieën voorgeschreven worden in groepen van geneesmiddelen met minder alternatieven: geneesmiddelen die inwerken op het bloed en de bloedvormende organen, het urogenitale stelsel, de geslachts- en systemische hormonen, de oncolytica en de immunomodulerende middelen.

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen gebeurt het in ons land nog te vaak dat er merkgeneesmiddelen worden voorgeschreven, terwijl er goedkopere alternatieven voor handen zijn. "Het is een trend die we vaak zien bij de geneesmiddelen voor het centrale zenuwstelsel, vooral de antidepressiva(1 op de 2 voorschriften), en bij de geneesmiddelen voor het hart- en vaatstelsel, vooral de antihypertensiva (1 op de 3 voorschriften). Bij de meeste andere groepen van geneesmiddelen waarvoor alternatieven bestaan, gebeurt het in 1 op de 4 gevallen", klinkt het in een persbericht.

Nieuwe regels

De overheid voerde drie jaar geleden nieuwe regels in om meer generische geneesmiddelen te verkopen. Artsen kunnen sindsdien voorschriften op stofnaam maken, waarna de apotheker kiest welk merk hij de patiënt geeft. Toch maken dergelijke voorschriften amper 9 procent van het totale aantal voorschriften uit.

Daarom moeten apothekers meer vrijheid krijgen. "De artsen zouden een verplicht percentage voorschriften op stofnaam moeten uitschrijven", zegt Claire Huyghebaert van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. "Bovendien moet het substitutierecht van de apothekers worden uitgebreid."

Tot slot wijzen de Onafhankelijke Ziekenfondsen erop dat de apotheker een rol te vervullen heeft door de patiënt juist in te lichten over de kostprijs van zijn behandeling en over mogelijk goedkopere alternatieven.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is niet van plan bijkomende maatregelen te nemen.