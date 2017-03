Airbnb'er verdient gemiddeld 2.300 euro per jaar

Vorig jaar verbleven 600.000 toeristen in een Airbnb-woning, meldt het bedrijf. Een jaar eerder waren het er nog 350.700. Vooral Brussel (230.000 gasten) en Vlaanderen (270.000) waren in trek.

Samen met de stijging van het aantal toeristen nam ook het aantal verhuurders toe, schrijft De Tijd. In heel België steeg het aantal verhuurders met 19 procent tot 12.500. Toch lijkt de grote groeispurt van de jongste jaren voorbij. In 2015 nam het aantal verhuurders nog met ruim de helft toe. In het noorden steeg het aantal aanbieders met 36 procent naar 4.900 verhuurders, in het zuiden was er een stijging van liefst 79 procent naar 2.500 verhuurders.

Verstrenging regels in Brussel

In Brussel is het aantal verhuurders met 7 procent teruggelopen naar 5.100. Dat de terreurdreiging een grote rol speelt, is te merken aan het feit dat 70 procent van de overnachtingen plaatsvond buiten het stadscentrum. Maar dat de Brusselse regering in april verhuurders strengere regels heeft opgelegd, is wellicht de grootste belemmering voor Airbnb in de hoofdstad, schrijft de krant.

Wie in de hoofstad een woning wilt verhuren via het deelplatform moet allerlei documenten kunnen voorleggen, waaronder een bewijs van hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een attest van goed gedrag en zeden, en een plattegrond en foto's van de woning. Ook moeten ze bij de burgemeester een controleattest van de brandveiligheid aanvragen, waarvoor recente conformiteitsattesten van de elektrische, de verwarmings- en de gasinstallatie nodig zijn.

De Waalse regering heeft dan weer de procedure vereenvoudigd om een slaapplek aan te bieden via het deelplatform. Airbnb'ers hoeven enkel de bevoegde autoriteiten via een eenvoudige procedure online.

Net zoals in 2015 verdienden de verhuurders per jaar gemiddeld 2.300 euro. In 2015 bood de gemiddelde Airbnb-verhuurder zijn woning 36 dagen aan, de gemiddelde verhuurperiode bedroeg vorig jaar maar 29 dagen.