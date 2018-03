'Acht op de tien Belgen niet op de hoogte van Europese betalingsrichtlijn PSD2'

KBC gelooft dat het erop aankomt de klant erg goed te informeren en zijn vertrouwen niet te beschamen.

"Als bank zullen we een beetje de rol van apotheker moeten spelen, door betrouwbaar advies te geven", vatte Erik Luts, chief innovation officer bij KBC, de uitdaging samen.

De Payment Services Directive (PSD2) bepaalt dat banken in Europa hun data-infrastructuur moeten openstellen voor derden. De idee erachter is dat het betaalverkeer hierdoor goedkoper kan worden en er nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften van de klant.

De richtlijn trad halfweg februari in voege. Er geldt wel nog een overgangstermijn van achttien maanden, tot september 2019. Uit de bevraging van KBC bij een representatief staal van 958 Belgen, blijkt dat meer dan acht op de tien nog nooit gehoord hebben van PSD2.

Nochtans zullen velen er in de toekomst mee te maken krijgen, want heel wat bankapps zullen tal van nieuwe toepassingen krijgen.

Geïntegreerde app

Bij KBC bijvoorbeeld zullen klanten vanaf eind maart verschillende bankrekeningen via één app kunnen beheren. "Meer dan de helft van de ondervraagden heeft interesse in één geïntegreerde mobile banking app. We verwachten dat de interesse nog zal toenemen eenmaal de app er effectief is", klinkt het maandag.

Voordelen van een geïntegreerde app zijn tijdswinst en een beter financieel overzicht. Al stellen sommige ondervraagden zich wel vragen bij de privacy en de veiligheid. Een andere toepassing van de nieuwe richtlijn is het betalen van zijn parkingticket via de bankapp. Voorwaarde is wel dat de klant telkens zijn toestemming geeft voor het delen van zijn bankgegevens met een derde bedrijf.

In de toekomst maakt PSD2 nog meer toepassingen denkbaar, zoals het betalen van een taxirit of het bestellen van een film on demand. "Wij willen vooral toepassingen die relevant zijn voor onze klanten", beklemtoonde Luts.

Privacy

Toch staat de Belg erg kritisch tegenover het delen van financiële informatie met derden. Tweeëntachtig procent zegt nooit inzage te willen geven in zijn financiële gegevens aan socialmediabedrijven, 62 procent nooit aan internetbedrijven en 46 procent nooit aan e-commercebedrijven.

Negen op de tien vertrouwen dan weer vooral hun hoofdbank voor het beheer van hun financiële gegevens.

"Opmerkelijk is dat alle Belgen op dezelfde golflengte zitten, ongeacht leeftijd of woonplaats", klinkt het bij KBC.

De bank gelooft dat het haar taak is om de klant zo goed mogelijk te informeren over wat er gebeurt als hij een derde partij toegang geeft tot zijn persoonlijke financiële informatie.

"Wat krijgt de derde partij precies te zien? Wat kan die partij met de gegevens allemaal doen? En hoe kan de klant de toegang blokkeren? ", illustreert de chief innovation officer. Hij beklemtoont dat klanten sowieso beschermd zijn tegen misbruik van hun gegevens.

Derde partijen die toegang willen tot bancaire gegevens, zullen zich ook moeten registreren bij de Nationale Bank.