Acht op de tien 15-jarigen verdienen een centje bij

Wie een centje bijverdient, doet dat via een job tijdens het weekend of de wekelijkse babysit. Dat blijkt uit de jongste PISA-studie van de OESO, aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in een persmededeling.

De studie toont volgens de minister aan dat jongeren vrij vroeg beschikken over eigen financiële middelen. Het hebben van een eigen budget wordt vaak gezien als een leerzame voorbereiding op latere financiële zelfstandigheid.

Belangrijke consumenten

"Jongeren vormen een belangrijke groep van de consumenten", stelt minister Crevits. "Het leren omgaan met zakgeld, weten wat het betekent om geld te lenen en daarvoor te besparen, een budget beheren zijn heel belangrijk."

"De meeste Vlaamse 15-jarigen scoren gemiddeld heel goed op het vlak van financiële geletterdheid. Acht op de tien jongeren hebben geld om te besteden of te sparen. Toch scoort 12 procent van die jongeren onvoldoende", merkt Crevits op. "Om elke jongere voldoende basiskennis bij te brengen voorzien we bij de modernisering van het secundaire onderwijs in financiële geletterdheid als een onderdeel van de basisgeletterdheid. Er bestaan daarnaast nu al goede initiatieven, denk maar aan 'de week van het geld' en wikifin@school van de financiële toezichthouder FSMA."

Financiële geletterdheid ondersteunen

In een persbericht benadrukken de FSMA en Wikifin dat ze willen "doorgaan op de ingeslagen weg, zowel door het onderwijzend personeel te ondersteunen, als door verder actief te werken aan de ontwikkeling van pedagogisch materiaal."

Zij willen "vernieuwend innovatief materiaal verspreiden om jongeren beter te ondersteunen. Dit materiaal zal worden ontwikkeld in een groot wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. "Het project zal behalve het ontwikkelen van vernieuwend materiaal voor de leerlingen, zich ook richten op opdrachten waarbij de ouders worden betrokken", aldus de FSMA.