AB InBev maakt pintje duurder

Concreet wordt een bak bier zo'n 37 eurocent duurder, de prijs van een pint stijgt met zo'n 1,4 cent. Horeca Vlaanderen raadt cafébazen aan om de prijsverhoging zo snel mogelijk door te rekenen aan de klant. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

"Op je totale verkoop in een jaar maakt zo'n lichte stijging toch een merkbaar verschil in de marges die je kan halen", zegt woordvoerder Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen in de krant. "Je riskeert dat je rentabiliteit onder druk komt te staan."

Volgens AB InBev is het van september 2015 geleden dat het bedrijf de bierprijs verhoogde. "Dat is nodig om langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren", klinkt het. Het is nog niet duidelijk of ook andere brouwers de prijs van hun pils zullen verhogen. Het verleden leert wel dat zij meestal volgen, schrijft Het Nieuwsblad.