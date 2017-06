Aantal gevallen van fraude via internetbankieren fors toegenomen

Het aantal fraudegevallen ligt nu al fors hoger dan vorig jaar. Toen waren er op een heel jaar 475 gevallen van fraude via internetbankieren voor een totaalbedrag van 441.214 euro.

Waarschuwingen

"Valse e-mails zijn steeds professioneler opgesteld. Ook proberen de fraudeurs nieuwe methoden uit"

Febelfin waarschuwt om zeer voorzichtig om te springen met bancaire codes. "Geef ze nooit aan iemand anders", klinkt het. De consument moet alert zijn en zich niet laten vangen door zogenaamde 'phishing'. "Uw bank zal u nooit vragen naar uw pincode of de codes van uw kaartlezer (tenzij bij een homebankingsessie die u zelf opgestart hebt). Ook andere instanties zoals politie of overheidsinstellingen vragen dit niet. Krijgt u toch die vraag, ga daar dan nooit op in", benadrukt de bankenfederatie.

Fraudeurs zijn heel gewiekst en pakken hun phishingpogingen steeds subtieler aan. Ze sturen een valse e-mail in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van hun slachtoffer te winnen. In de mail staat een link naar een valse website.

"Die valse e-mails zijn steeds professioneler opgesteld. Ook proberen de fraudeurs nieuwe methoden uit. Ze sturen een sms of bellen mensen op", zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. Van zodra er gevraagd wordt om een of andere vertrouwelijke code door te geven, moet de consument beseffen dat er iets niet klopt.

Mensen die toch het slachtoffer zijn van fraude via internetbankieren, moeten zo snel mogelijk hun bank en Card Stop (070 344 344) contacteren om hun bankkaart en/of rekening te laten blokkeren.