Aanbod levensverzekeringen dunt verder uit

Sinds deze week is het niet langer mogelijk in te tekenen op de tak21-verzekeringen en de tak23-spaarverzekeringen opti-plan junior, oxylife luik secure, oxylife luik invest en piazza invest. Voor de klanten die al zo'n product hebben, verandert er niets. "Zij kunnen bijstortingen blijven doen tegen de huidige voorwaarden", laat AXA weten. Maar als de contracten aflopen, kunnen ze die niet verlengen.

De levens- en beleggingsverzekeringen hangen al geruime tijd als een molensteen rond de nek van AXA. De goede prestaties van zijn schadeverzekeringen konden de verliezen van levensverzekeringen niet compenseren. In 2015 schreef AXA een verlies van 97,6 miljoen euro in de boeken. Daarom wil AXA zich voortaan toespitsen op schadeverzekeringen en pensioenopbouw.

Snoeien in het aanbod

AXA is niet de eerste verzekeraar die zijn levensverzekeringen terugdraait. Ook Ergo zet die activiteiten stop omdat ze verlieslatend waren. Dat gaat gepaard gaat met een verlies van 200 jobs. Ook Allianz biedt niet langer een aantal verzekeringsproducten aan. Nieuwe klanten bij Allianz kunnen niet langer intekenen op Life 3A, Invest for Life Protect en Invest for Life Dynamic.

Door de lage rentes moeten verzekeraars aflopende obligaties met een hoge rente vervangen door obligaties met een lagere rente. Verzekeraars die levensverzekeringen aanbieden hebben vorig jaar dan ook stevig het mes gezet in de vaste rentevoeten. Baloise Insurace meldt dat de tak21-levensverzekering zonder vaste rentevoet in 2016 goed was voor een totaalrendement 1,35 procent. In 2015 was dat nog 2,07 procent. Voor levensverzekeringen met een gegarandeerde rentevoet - momenteel 0,35 procent - topt de verzekeraar het totaalrendement af op 1,25 procent. In 2015 was dat 1,82 procent. Wie een tak21-verzekering heeft, krijgt bovenop de vaste rentevoet een eventuele winstdeelname.

Bovendien is er nog lang geen licht aan het einde van de tunnel. Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) liet gisteren weten dat hij geen plannen heeft om iets te veranderen aan zijn beleid. Dat betekent dat de ECB nog tot het einde van dit jaar schuldpapier blijft opkopen. Vanaf april zwakt hij het afkoopprogramma wel af van 80 naar 60 miljard euro per maand. Sommige analisten gaan er al van uit dat het programma ook in 2018 zal doorlopen.