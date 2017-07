1 op de 6 ouders betaalt minimumtarief voor kinderopvang

In 2016 heeft 1 op de 6 (17 procent) van de ouders een minimumtarief betaald in de kinderopvang. Dat is een stijging met 4 procent, blijkt uit cijfers die Kind & Gezin woensdag heeft toegelicht in het Vlaams Parlement.

Kind & Gezin heeft vorig jaar zo'n 144.000 attesten voor inkomensgerelateerde kinderopvang uitgereikt. In dat systeem betalen ouders naargelang hun inkomen.

In 17 procent van de gevallen betaalden de ouders een verlaagd tarief van 1,56 tot 5 euro. Opgesplitst ging het in 12,44 procent van de gevallen om het tarief van 5 euro per dag. Het gaat dan vooral om ouders met een leefloon.

In 2,03 procent van de gevallen geldt het minimumtarief van 3 euro. Daarbij gaat het dan om leefloners die in een activatietraject zitten.

Tot slot kreeg 2,24 procent van de ouders het laagst mogelijke tarief van 1,56 euro per dag. Het gaat om pleegkinderen, maar ook om mensen die in aanmerking komen voor het OCMW-tarief.

Volgens Dieter Vanhecke, transitiemanager van Kind & Gezin, hebben 1,9 procent van de attesten betrekking op dat OCMW-tarief. Dat aantal is gestegen tegenover 2015. Toen ging het om 0,5 procent van de attesten. Volgens Vanhecke is dat vooral toe te schrijven aan de verbeterde samenwerking met de OCMW's.