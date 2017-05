Spanning in Beleggerscompetitie neemt toe

De voorbije week was de politieke spanning alweer te snijden. Andermaal eiste de Amerikaanse president Donald Trump de hoofdrol op. Dat hij Syrië en Irak met elkaar verwarde, voorspelt weinig goeds. Momenteel richt hij zijn pijlen op Noord-Korea, en zeker de bondgenoten van Zuid-Kore houden hun hart vast. De zenuwachtigheid van de beleggers neemt toe, want de VIX-index, die de volatiliteit van de aandelenmarkten meet, schoot voor het eerst sinds het aantreden van Trump in de hoogte.

Op de beurzen konden de beleggers die vorige week à la baisse gingen, goed geld verdienen, maar de hamvraag luidt of dat het begin van een langere daling is, of slechts een tijdelijk fenomeen. In het algemene klassement blijft het bijzonder spannend en er is nog niets gezegd over de uiteindelijke winnaar.

Tijdens de afgelopen week eindigden vrijwel alle beursindexen in het rood, al bleven de verschillen per saldo beperkt. Vooral donderdag verloren de aandelenmarkten terrein en dat had mogelijk te maken met het lange paasweekeinde, waardoor de Europese beurzen van vrijdag tot en met maandag gesloten waren. Ook het referendum in Turkije kan de aandelenmarkten volgende week beïnvloeden. Op zondag 23 april staat de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op het programma, waarin vijf van de elf kandidaten een reële kans maken om de tweede ronde te halen. Ook dat verhoogt de onzekerheid. De beste indicator is dat naast de goudprijs ook de olieprijs in de hoogte ging.

Winnaar week acht

De winnaar van de achtste spelweek was de portefeuille Ice Claeys met een vooruitgang van 5,57 procent. Dat was iets meer dan de week voordien, die vijf beursdagen telde. Deze speelster toonde zich zeer actief, al was haar strategie niet altijd duidelijk. Wel was ze in trackers short op een aantal Europese indexen gestapt. Ze voelde dus nattigheid. Bovendien verkocht ze haar portefeuille aandelen geleidelijk in de loop van de week. Ze had het geluk dat Fagron, dat ze in portefeuille hield, donderdag met meevallende cijfers kwam, die de beleggers met een koersstijging van meer dan 10 procent begroetten.

Dringen aan de top

In de top van de algemene rangschikking nam de portefeuille Delecosse de leiding over. Toch blijven de verschillen met de andere spelers beperkt, zodat zeker nog niets is beslist voor de eindoverwinning. Deze speler bleef optimistisch en verkocht alleen zijn aandelen van Valeo, die hij verving door een positie in Agfa-Gevaert. Hij blijft volledig belegd en mikt met een turbo long op de Nederlandse AEX-index op een voortzetting van de stijgende trend. Op de tweede plaats volgt op korte afstand de portefeuille Egel2012. Die deelnemer gelooft eveneens in een voortzetting van de hausse. Hij boekt zijn grootste winsten op CFE en Galapagos. Interessant is dat hij een turbo long op de goudprijs in portefeuille nam, waarop hij een winst van een kwart behaalde.

De derde plaats wordt bekleed door MariaF, die een graantje probeert mee te pikken van de stijgende prijs van de ruwe olie via een turbo long op die grondstof. Op de vijfde plek vinden we de portefeuille tompau, die het tweede weekklassement op zijn naam schreef. Hij gaat maximaal à la baisse. Ook bij de studenten blijft het buitengewoon spannend en wisselen de posities aan de leiding zich geregeld af.

Goed om weten

Een speler die een grote winst op een turbo boekt, kan in de verleiding komen die positie op te doeken, maar dat is niet altijd de beste strategie. Als de waarde van een turbo is opgelopen van 5000 tot 10.000 euro, kan hij slechts opnieuw beleggen voor 5 procent van de waarde van zijn portefeuille. Daardoor vermindert de hefboom die hij heeft met de nieuwe turbo aanzienlijk. Het kan dus beter zijn die positie gewoon aan te houden. Uiteraard is de voorwaarde dat de speler ervan overtuigd is dat de trend in dezelfde richting zal blijven gaan.

Voorlopige stand 14 april 2017*

Algemeen

1 Delecosse +22,13%

2 Egel2012 +21,95%

3 MariaF +21,51%

4 Vanessa7 +21,23%

5 tompau +20,77%

Studenten

1 realme +19,53%

2 Quinvest +18,82%

3 Stefaan Pauwels +17,87%

4 henro +17,82%

5 DriesB +17,62%

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de gerechtsdeurwaarder