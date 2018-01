Smartphone-app tegen oplopende schulden

Volgens MyTrustO heeft 5 procent van de Vlaamse gezinnen - goed voor 300.000 personen - te maken met minstens één achterstallige betaling voor de huur, hypotheek, nutsrekeningen of een andere lening. Het gebeurt dat kosten fors oplopen, zeker als er hard wordt ingevorderd, bijvoorbeeld met incassobedrijven.

'Onethisch', vinden de mensen achter MyTrustO. Daarom startten ze in 2015 een dienst om als neutrale tussenpartij tussen mensen of bedrijven met schulden en de schuldeisers te bemiddelen. Via de dienst worden alle kosten objectief in kaart gebracht en volgt een concreet en voor elke partij duidelijk afbetalingsplan, waardoor volgens de initiatiefnemers de noodzaak om verdere invorderingskosten te maken wegvalt.

Vrijdag is nu een app gelanceerd, voorlopig voor Android, maar later ook voor Apple-toestellen. 'De app is een laagdrempelige en innovatieve manier om een oplossing te bieden voor het klassieke systeem, dat niet voldoet en geen ethisch verantwoorde garanties kan aanbieden', zegt Annemie Verhoeven, verbondssecretaris voor Beweging.net Antwerpen.

Onder meer Vdk Bank, VDAB, maar ook OCMW's, ziekenhuizen en scholen werken al mee aan de dienst. Er zijn volgens Verhoeven ook constructieve gesprekken lopende met de fiscus en de RSZ, vaak aanzienlijke schuldeisers, die zelfs eerst in de rij komen. 'Maar wat heb je aan die bevoorrechte positie, als je geen garantie hebt om geld te zien. Met MyTrustO willen we dat net aanpakken', aldus Verhoeven nog.

Marc Wellens, voorzitter in Antwerpen, is tevreden met het initiatief van zijn afdeling, maar roept de politiek op haar verantwoordelijkheid te nemen. Momenteel zijn er bij MyTrustO zo'n 500 lopende dossiers, met veelal telkens 2 tot 3 schuldenaars, en gemiddeld 15 tot 20 schuldeisers. Al 1.500 dossiers werden afgehandeld of doorgestuurd.