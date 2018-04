'Slechts 20 tot 30 procent van de hackings wordt ontdekt'

De klanten van Argenta konden door technische problemen vorige week niet internetbankieren. U maakte zich kwaad omdat de bank op haar website voorstelde dat klanten voor dringende overschrijvingen hun identificatiegegevens op e-mail zouden zetten.

Matthias Dobbelaere-Welvaert: "Ik was niet de enige die op Twitter van leer trok. Het was gewoon een dom idee. Ik snap dat de medewerkers van de bank klantvriendelijk willen zijn, maar dat doet jaren van bewustmaking over cybercriminaliteit teniet."

