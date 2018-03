Schilders zien oneerlijke concurrentie in onbelast bijklussen

Vier op vijf schilders-decorateurs hebben momenteel voldoende werk en de helft verwacht later dit jaar nog meer opdrachten binnen te halen, maar ze zijn ongerust over het voorstel van de federale regering om onbelast bijklussen tot 500 euro per maand mogelijk te maken. Dat blijkt uit de jaarlijkse sectorbevraging van kmo-koepel Bouwunie onder 111 zelfstandigen en werkgevers.