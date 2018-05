Samen benadeeld, samen vergoed: nieuwe wet over collectieve schadeclaims

Vier jaar geleden heeft het Belgische parlement de wet over de rechtsvordering tot collectief herstel aangenomen, zeg maar de collectieve schadeclaim of classaction op zijn Belgisch. "Sinds 1 september 2014 kun je een procedure starten voor een gedefinieerde groep particulieren, waarvan je aanvankelijk niet zeker weet hoe groot ze is en wie er precies in zit", zegt Stan Brijs, partner van het advocatenkantoor NautaDutilh en gespecialiseerd in procesrecht en massaschade.

...