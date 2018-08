Russische aandelenmarkten in het rood na aankondiging Amerikaanse sancties

De dollar was donderdagochtend voor het eerst sinds november 2016 meer dan 66 roebel waard. De euro overschreed voor het eerst sinds april de kaap van 77 roebel.

De belangrijkste indexen op de beurs van Moskou doken stevig in het rood. De RTS was donderdag rond 9.45 uur Belgische tijd 3,20 procent verloren en de Moex 1,16 procent. Vooral de luchtvaartmaatschappij Aeroflot, deels in handen van de overheid, kreeg het zwaar te verduren (-10,59 procent). Volgens Amerikaanse media zou president Donald Trump Aeroflot willen verbieden nog langer de Amerikaanse markt te bedienen. Ook de banken delen in de klappen, met een verlies van 4,72 procent voor Sberbank.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde eerder dat Rusland volgens de Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act van 1991, 'chemische of biologische wapens heeft gebruikt en zo de internationale wetten schond, of dodelijke chemische en biologische wapens gebruikte tegen zijn eigen burgers'.

De sancties zullen rond 22 augustus in voege treden. Tegen dan zal ook het Congres worden geïnformeerd. Wat de maatregelen juist inhouden, is nog niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de sancties gericht zijn tegen staatsbedrijven of door de staat gefinancierde bedrijven. Als Rusland niet binnen de negentig dagen na het in voege treden van de maatregelen kan bewijzen dat het geen chemische wapens meer inzet, kunnen er nieuwe sancties volgen.