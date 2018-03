Ruim acht op de tien artsen geconventioneerd in 2018-2019

In het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019, gesloten tussen vertegenwoordigers van de artsen en de ziekenfondsen, worden onder meer de maximumtarieven bepaald die een toegetreden arts mag vragen aan zijn patiënt, evenals de sociale voordelen toegekend aan toegetreden artsen.

Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2018. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via de MyRiziv-module. Ze hadden hiervoor de tijd tot en met 15 maart 2018.

Van alle artsen treedt 84,29 procent toe tot het akkoord. Bij de huisartsen is dat 89,49 procent, bij de specialisten 81,03 procent. Dat zijn gelijkaardige percentages als bij de voorgaande akkoorden.