Ruim 7.500 klachten bij Meldpunt over commerciële telefoontjes

In 2017 hebben consumenten 7.632 meldingen gestuurd via het Meldpunt in verband met vervelende telefoontjes, werd vernomen bij het kabinet van minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V). Het gaat om mensen die zich lieten registreren op de bel-me-niet-meer-lijst, maar toch gecontacteerd werden. Twee bedrijven kregen dwangsommen opgelegd, nadat de Economische Inspectie rechtszaken aanspande.