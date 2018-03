Roularta overweegt fors dividend na Medialaan-transactie

Sinds 2012 kregen de aandeelhouders van Roularta maar twee keer een dividend, van telkens 0,50 euro bruto per aandeel. Voor de resultaten van 2017 wordt er niets uitgekeerd.

Maar Roularta overweegt om in de tweede helft van dit jaar een interimdividend van 5,00 euro bruto per aandeel uit te keren. Dat is te danken aan de meerwaarde van onngeveer 145 miljoen euro die de groep begin dit jaar boekte op de verkoop van zijn belang van 50 procent in Medialaan. Deze laatste is de moederholding van onder meer VTM, Q2, Caz, Vitaya, VTM KIDS, Q-Music en JOE.

De familie De Nolf zou van dat interimdividend gebruikmaken om haar greep op Roularta nog wat te versterken, klinkt het nog, door aandelen over te nemen van de familie Claeys.

Roularta had in januari al aangekondigd dat 2017 rood zou kleuren. Dat wordt vrijdag bevestigd. De omzet daalde met 7,1 procent tot 256,8 miljoen euro, voornamelijk door lagere reclame-inkomsten en minder losse verkoop. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) smolt tot 1,9 miljoen euro, tegen 16,9 miljoen euro in 2016. Onder de streep dook Roularta 12,9 miljoen euro onder nul. In 2016 was er nog een nettowinst van 20,3 miljoen euro.