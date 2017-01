Zo vermijdt u ruzie over erfenissen

"Vaak barst na een overlijden een vulkaan aan emoties uit. Zaken die bij leven niet werden gezegd om de lieve vrede in de familie te bewaren, komen dan plots wel naar boven", zegt Alain Laurent Verbeke, hoogleraar familiaal vermogensrecht aan de KU Leuven. Hij is sinds tien jaar professor aan Harvard Law School en is als advocaat van Greenille by Laga gespecialiseerd in de begeleiding van vermogende families bij geschillen over het familiebedrijf, echtscheiding en erfenis.

...