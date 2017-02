Ziekenfondsen beperken reisbijstand: 'Sommige landen zijn te duur'

Wie is aangesloten bij het christelijke ziekenfonds en een reis naar de Verenigde Staten plant, kan niet langer rekenen op reisbijstand. Christian Horemans , een expert bij de onafhankelijke ziekenfondsen, reageert niet verrast. "Medische bijstand in sommige landen is te duur."