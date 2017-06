Wanneer kan je een beroep doen op Ombudsman voor de Handel?

Werkt je nieuwe televisie niet meer? Is je geleverde wasmachine beschadigd? Ben je niet akkoord met de prijsaanduiding in de winkel, of is een product in promotie niet langer in voorraad? In al deze gevallen moet je het probleem eerst aankaarten bij de handelaar zelf. Maar wat als die niet reageert of niet ingaat op je verzoek om het product te vervangen of te leveren volgens de geafficheerde voorwaarden? Sinds kort kan je hiervoor de Ombudsman voor de Handel inschakelen.

