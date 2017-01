Waarom je beter kiest voor een werkgever die je een bedrijfsfiets geeft

Gelukkig zijn er ook vandaag al bedrijven die inspelen op het werken van morgen, bijvoorbeeld door geen bedrijfsauto's meer te geven, maar wel bedrijfsfietsen of door je niet te willen tegenhouden als je andere horizonten wil verkennen. Als je bij dit soort bedrijven aan de slag gaat voor je eerste job, ben je beter gewapend voor de toekomst.

Robots en artificiële intelligentie

Dat heel wat jobs bedreigd worden door robots en artificiële intelligentie begint stilaan bij iedereen door te dringen. De Belgische succesvolle internetondernemer Davy Kestens, die in november 2016 voor zijn bedrijf Spakcentral opnieuw 20 miljoen dollar ophaalde, laat bij elk interview vallen dat hij verwacht dat binnen tien tot twintig jaar de robotisering aan zowat de helft van de werkende mensen hun job zal gekost hebben. Dat betekent echter niet dat je lijdzaam moet afwachten. Je kan je voorbereiden op de toekomst door aan de slag te gaan bij bedrijven die ook vandaag reeds het werken van morgen omarmen en die je op die manier beter voorbereiden op de nieuwe tijden.

Hoe je die bedrijven kan herkennen? Ze voeren flexibiliteit hoog in het vaandel, ze bieden je veel vrijheid, houden je niet tegen als je ergens anders aan de slag wil of eigen projecten wil ontwikkelen en ze hebben de bedrijfswagen uit hun aanbod voor de medewerkers geschrapt en vervangen door een bedrijfsfiets. Met andere woorden: ze spelen perfect in op wat een starter zoals jij van een werkgever verlangt.

Flexibiliteit is voor millennials het hoogste goed

Uit een onderzoek dat Monsterboard in de zomer van 2016 uitvoerde bij meer dan 4.000 Europese werknemers die in de categorie van de millennials thuishoren omdat ze geboren zijn in het begin van de jaren negentig, bleek dat die veel minder dan hun voorgangers van de vorige generatie gesteld zijn op statussymbolen zoals een bedrijfswagen en des te meer op vrijheid en flexibiliteit om hun werk volgens hun eigen inzichten te organiseren. Zij willen met andere woorden niet worden beoordeeld op aanwezigheid, maar op resultaat. Daarnaast hechten ze ook veel waarde aan mogelijkheden om zichzelf te blijven ontwikkelen en aan de mate waarin bedrijven aandacht besteden aan duurzaamheid en samenwerking.

Locatie van het bedrijf is steeds belangrijker

Naast vrijheid en goede arbeidsvoorwaarden hechten millennials ook steeds meer waarde aan een werkplek die geografisch dicht bij hun woonplaats ligt. Uit het jaarlijkse "employer branding" onderzoek dat hr-specialist Randstad bij werknemers voert naar wat een onderneming voor hen aantrekkelijk maakt, bleek ook dit jaar dat een competitief loonpakket weliswaar nog altijd bovenaan staat, maar dat ook een aangename werksfeer aan belang wint en dat vooral de ligging van het bedrijf voor werknemers een steeds belangrijkere factor is. Maar liefst 40 procent van alle respondenten vindt die ligging een van de vijf belangrijkste redenen om voor een werkgever te kiezen.

Statussymbool maakt plaats voor bedrijfsfiets

Een goede locatie zorgt ervoor dat de reistijd van het woon-werkverkeer beperkt blijft en betekent dat medewerkers meer tijd overhouden voor hun hun privéleven. Het verklaart mee waarom de bedrijfsfiets in toenemende mate de populariteitsconcurrentiestrijd aangaat met de bedrijfswagen, die lange tijd onaantastbaar was. Eén en ander inspireerde Pieter Cocquyt van Bikeshop uit Knokke zelfs om een start-up op te richten met de naam Bike for Business die onder het motto "een bedrijfsfiets voor iedereen" werknemers van allerlei soorten bedrijven van de gepaste fiets wil voorzien, afgestemd op hun traject, rijstijl en persoonlijke voorkeur. Bike for Business wil zo de stadscentra ontlasten en parkeer- en filestress wegnemen en stipt ook aan dat de fietsen fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgevers en geen belastbaar voordeel zijn voor de werknemers, die bovendien zo ook aan hun gezondheid kunnen werken.

Ook Federprocycle, de vakvereniging die de belangen van de zelfstandige fietshandelaars verdedigt, ziet brood in de bedrijfsfiets. In de herfst van 2016 bundelde Federprocycle de krachten met Traxio, de federatie van de automobielsector, de motoren en de fietsen. Beide beroepsverenigingen wijzen erop dat de fiets in de snel evoluerende mobiliteitssector het vervoermiddel van de toekomst kan worden. Traxio wil daarom Federprocycle en de aangesloten fietswinkels helpen met de uitbouw van IT-tools rond vlootbeheer, homologatie en registratie van e-fietsen, e-commerce en technische informatie.

Ondertussen beginnen ook meer en meer bedrijven in te zien dat de bedrijfsfiets een overtuigende troef is ten aanzien van medewerkers die dicht bij het werk willen wonen en ten aanzien van de jonge generatie starters die zich steeds beter bewust is van het belang van duurzaamheid.

Recent haalde VdH-Logistics, een familiaal bedrijf uit Nieuwkerken-Waas dat gespecialiseerd is in de logistieke ondersteuning van direct mail, marketingactiviteiten en e-commerce, bijvoorbeeld nog het nieuws omdat het al zijn medewerkers, die allemaal binnen een straal van 12 kilometer van het bedrijf wonen, een elektrische fiets gaf. Volgens zaakvoerder Jef Van den Heuvel komt een waardevolle investering in een vloot elektrische fietsen immers niet alleen het bedrijf ten goede, maar ook de medewerkers, omdat een gezonde en sportieve verplaatsing naar het werk bijdraagt tot hun welbevinden.

Kies voor een bedrijf dat je aanmoedigt om van job te veranderen

Naast het toekennen van een grote vrijheid om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken en het inspelen op de duurzaamheidsverlangens, onder meer door het geven van een bedrijfsfiets, onderscheiden ondernemingen van de toekomst zich ook door het feit dat ze hun medewerkers niet tot elke prijs aan zich willen binden, maar hen juist aanmoedigen om ook elders hun licht te gaan opsteken. Dat zegt althans Sydney Finkelstein, managementgoeroe en schrijver van het boek Superbosses. Zijn stelling is dat ondernemingen van de toekomst hun werknemers stimuleren om hun bedrijf te ontgroeien. Volgens hem is de jonge generatie van de startende millennials zodanig gewoon aan snelle verandering en aan swipen op de smartphone, dat ze eigenlijk om de drie tot vier jaar van job wil veranderen.

Daarom adviseert hij bedrijven om blij te zijn als ze - ook al is het slechts tijdelijk - met talentvolle medewerkers kunnen samenwerken en zich niet druk te maken als die medewerkers het bedrijf willen verlaten. Het is een idee dat nog niet echt is doorgedrongen want als toptalent het bedrijf verlaat, dan moet het bedrijf toch weer flink wat geld ophoesten om dat talent te vervangen, maar organisatie- en headhuntersbureau Korn Ferry Hay Group is er wel voor gewonnen, omdat bedrijven er ook voordelen uit kunnen halen door zich te profileren als carrièrespringplank.

Als je als starter bij een onderneming aan de slag kan, waarvan je weet dat die een dergelijk open beleid stimuleert, dan zorg je in ieder geval ook zelf voor je toekomst en voor je employability. Als je bij de start van je carrière kiest voor een werkgever die je een fiets geeft in plaats van een auto, die je meer beoordeelt op je resultaten dan op je aanwezigheid en die je niet tegenhoudt om te kijken of het gras elders niet groener is, dan geef je jezelf wapens om op de arbeidsmarkt - die zonder twijfel moeilijker zal worden - toch op een leuke manier aan de bak te komen.