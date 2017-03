Waarom het gevaarlijk is om je rijbewijs te delen op sociale media

Volgens Dobbelaere kun je mogelijk ten prooi vallen aan identiteitsdiefstal of fraude als je de gegevens op je rijbewijs online te grabbel gooit.

Omdat 65 procent van de Belgen rondloopt met een verouderde pasfoto op zijn of haar rijbewijs, lanceerde Studio Brussel maandagochtend de actie #rodevod. De radiozender riep luisteraars op om de (liefst grappige) foto's onder die hashtag te delen op sociale media, maar mensen gooiden vaak foto's van hun volledige rijbewijs op het web.

Risico's

"Veel mensen weten niet welk risico ze lopen of denken: 'er staan toch al veel gegevens online'." Maar daar schuilt net het gevaar, zo waarschuwt Dobbelaere. "Het is de combinatie van al de gegevens die al online staan én de officiële gegevens van het rijbewijs die identiteitsdiefstal gemakkelijk maken", zegt hij. "Concreet zouden fraudeurs die gegevens kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld online aankopen, het huren van een auto of het vervalsen van een rijbewijs."

In de loop van de dag sprak Dobbelaere heel wat mensen aan op sociale media die waren ingegaan op de oproep van Studio Brussel, om hen te waarschuwen voor de risico's. "Het meest storende aan de zaak is dat net de publieke omroep oproept om die gegevens te delen en het identiteitsdieven zo makkelijker maakt. De gemiddelde burger heeft geen idee van het risico. Mocht Studio Brussel oproepen om hun kredietkaart te delen, zouden sommige mensen dat ook nog doen."

De ICT-jurist vindt dat Studio Brussel in haar oproep had moeten vragen om enkel de foto en niet de rest van de gegevens te delen. Na lang aandringen kwam de radiozender uiteindelijk over de brug. "Belangrijk: deel enkel de (oude) foto en je naam, als je je rijbewijs deelt. Dek de andere gegevens af om misbruik te voorkomen", tweette Studio Brussel in de vooravond.

Belangrijk: deel enkel de (oude) foto en je naam, als je je rijbewijs deelt. Dek de andere gegevens af om misbruik te voorkomen. #RozeVod -- Studio Brussel (@stubru) 14 maart 2017

Studio Brussel verwijdert gegevens

Deze voormiddag ging Dobbelaere tijdens een interview met Studio Brussel in op de gevaren van dergelijke acties. Daarin benadrukt hij dat het niet gevaarlijk is om enkel de foto te delen. "Het probleem was net dat iedereen een foto nam van zijn volledige rijbewijs", zei hij deze voormiddag. En daarin schuilen de gevaren die wij hierboven hebben aangehaald.

In het interview haalde hij onder meer het verhaal aan van een Nederlands wiens identiteit gestolen werd om een huurcontract af te sluiten. De fraudeurs gebruikten dat pand vervolgens om daar een wietplantage te onderhouden. "Die man kreeg toen jarenlang de politie achter zich. In de rechtbank heeft hij uiteindelijk zijn gelijk gekregen, maar ondertussen was hij wel zijn werk kwijt", herinnert Dobbelaere zich nog.

Studio Brussel liet weten dat het de gegevens van de deelnemers van de sociale media gaat halen, of onherkenbaar gaat maken.