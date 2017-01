Waar moet je voortaan op letten als je een pasfoto laat nemen?

De regels die reeds van toepassing zijn voor paspoorten, de zogenaamde ICAO-regels uit de internationale luchtvaart, zullen voortaaan ook gelden voor elektronische identiteitskaarten (eID) en de kids-ID. De strenge criteria waaraan een foto moeten voldoen, kaderen ook in de strijd tegen identiteitsfraude.

Nieuwe criteria

De pasfoto die bij de gemeente wordt aangeboden moet een recente foto zijn. De foto mag niet ouder zijn dan zes maanden, en met een neutrale gezichtsuitdrukking: met gesloten mond, niet lachen en tanden niet zichtbaar en geen gefronste wenkbrauwen.

Verder moet het aangezicht volledig zichtbaar zijn: de ogen, de kin en de gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn. De achtergrond moet eenkleurig zijn, zonder schaduw. Gezicht en schouders moeten recht voor de lens staan.

Een kwaliteitsvolle en conforme foto op de identiteitskaart is erg belangrijk. In Zaventem zijn er al automatische grenscontroles, waarbij het document onder andere door automatische gezichtscontrole gecontroleerd wordt. "Deze automatische controle verloopt vlotter met een foto die voldoet aan de ICAO-normen. In de nabije toekomst zullen er wellicht meer en meer grenscontroles geautomatiseerd worden, zodat dit nog belangrijker wordt", aldus Binnenlandse Zaken. De gemeenten en de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen werden in december al op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Aanvraagprocedure

Elektronische identiteitskaarten uitgereikt na 1 maart 2014 zijn 10 jaar geldig. De kaart is bovendien verplicht voor iedere Belg ouder dan twaalf jaar. Wie geen twaalf jaar is kan een Kids-ID aanvragen. Ouders zijn weliswaar niet verplicht zo'n identiteitskaart aan te vragen. Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. Ouders moeten in zo'n geval de kaart zelf aanvragen bij de bevolkingsdienst van hun gemeente.

Sinds 1 janauri is het bovendien goedkoper om via een spoedprocedure een Kids-ID en elektronische kaart aan te vragen. Vanaf juli zakken de tarieven nog verder.

FOD Binnenlandse Zaken laat weten dat de bovenstaande tarieven de basisprijzen zijn. De gemeenten zijn vrij om daar nog een een gemeentelijke taks aan toe te voegen.