Vrouwen krijgen vaker fietsvergoeding dan mannen

Vorig jaar ontving 11 procent van de vrouwelijke werknemers in de privésector een fietsvergoeding, tegenover 8,7 procent van de mannen. Volgens SD Worx komt dat omdat vrouwen vaker op minder dan 10 kilometer van hun werk wonen en dus sneller de fiets naar het werk zullen nemen.

Stevige stijging

Het aantal werknemers met een fietsvergoeding is sinds 2008 fors gestegen, becijferde SD Worx op basis van meer dan 600.000 contracten bij ruim 18.000 bedrijven in ons land. Vorig jaar ging het om 10 procent van de werknemers, een stijging van 16 procent sinds 2008 en volgens SD Worx meteen ook de sterkste stijging van alle vergoedingen voor woon-werkverkeer. Het aantal werknemers met een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer steeg bijvoorbeeld maar met 12 procent.

Fietsvergoedingen blijven vooral een Vlaamse aangelegenheid. In totaal krijgt 14 procent van de Vlaamse werknemers een vergoeding omdat ze naar het werk fietsen. In Brussel gaat het om 4 procent van de werkenden, over de taalgrens krijgt amper 1 procent een fietsvergoeding.

Elektrische fietsen

Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij SD Worx, verwacht dat het aantal fietsvergoedingen in de toekomst verder fors zal toenemen, zeker gezien de plannen van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om de vergoedingen uit te breiden naar snelle elektrische fietsen.

"Zowat 90 procent van de beroepsbevolking woont op minder dan 40 km van het werk. Als de fietsvergoeding straks ook zal gelden voor snelle elektrische fietsen, biedt dit een gigantisch potentieel voor de fiets in het woon-werkverkeer", aldus Michiels. "Wij verwachten dat het aantal fietsers naar het werk alleen maar zal toenemen", besluit ze.