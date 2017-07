Vlaanderen plant invoering wijk-werkcheques: dit moet je weten

Eerder deze week zette het Vlaams Parlement het licht op groen voor het wijk-werken, het systeem dat de werking van de PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) moet vervangen en dat werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moet helpen om op een laagdrempelige manier tijdelijk werkervaring op te doen.

Woensdag decreet gestemd in @vlaparl. Vandaag al concretisering in regering gebracht 😊 Wijkwerk wordt concreet ➡️🌐https://t.co/UmFWPc45F2 -- Philippe Muyters (@philippemuyters) 7 juli 2017

De Vlaamse regering heeft nu de praktische uitrol van het nieuwe systeem goedgekeurd. Wijk-werkers zullen een beperkt aantal uren (max. 60 uur/maand en 630 uur/jaar) kunnen presteren in een specifieke, toegankelijke werkomgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij mensen thuis zoals het gras afrijden, om voor- en naschoolse kinderopvang, om het bedelen van maaltijden aan huis... De wijk-werkers krijgen daarvoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering.

Activering

Bedoeling is dat de betrokkenen binnen het jaar de volgende stap kunnen zetten in een traject naar werk. "Dat kan een stage zijn, een opleiding, een IBO (individuele beroepsopleiding, red.) of een van de andere instrumenten die we hebben", aldus minister Muyters.

Werkzoekenden voor wie blijkt dat de drempel alsnog te hoog is om de volgende stap te zetten, zullen terechtkunnen in het nieuwe werk-zorgtraject waar minister Muyters samen met zijn collega ministers Vandeurzen en Homans aan werkt.

Particulieren, gemeenten, scholen, OCMW's of vzw's die beroep willen doen op wijk-werk, zullen hiervoor net als bij dienstencheques gebruikerscheques kunnen aankopen die voor particulieren fiscaal aftrekbaar zijn (30 procent). De basisprijs van de cheque is 5,95 euro, al krijgen de lokale besturen de mogelijkheid een hogere aanschafprijs te vragen die maximaal 7,45 euro per cheque mag zijn.

Samenwerking tussen kleinere gemeenten

Voor de organisatie van het wijk-werk kunnen de gemeenten kiezen of ze die overlaten aan VDAB of die zelf op zich nemen. In principe kunnen enkel gemeenten met minstens 60.000 inwoners dat alleen doen, kleinere gemeenten die zelf wijk-werk willen organiseren, moeten samenwerken om dezelfde schaalgrootte te bereiken

"De gemeenten moeten de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen om zelf te kunnen instaan voor de organisatie van wijk-werk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk dat we versnippering vermijden om een efficiënte organisatie mogelijk te maken. We vragen kleinere gemeenten daarom samen te werken om voldoende schaalgrootte te bereiken", aldus Muyters.