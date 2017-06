VDAB wil alle werkzoekenden leren mailen

De VDAB bracht recent in kaart hoeveel werklozen per mail bereikbaar zijn. Daaruit blijkt dat 43,8 procent van de 55-plussers niet werkt met e-mail. Ook bij de laaggeschoolden is het gebruik van e-mail eerder beperkt: 61,5 procent van de laaggeschoolden is bereikbaar via mail, tegenover 93,4 procent van de hooggeschoolden.

Tot slot maken ook werklozen met een taalachterstand minder vaak gebruik van e-mail. Dat bevestigt de arbeidsbemiddelingsdienst na berichtgeving in de krant Het Laatste Nieuws.

Aanmoedigen e-mail te gebruiken

"We proberen werkzoekenden nu sterker aan te moedigen om ook hun e-mailadres te geven", zegt VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab. "Dat is niet alleen belangrijk om te weten in het kader van de digitale evolutie, maar is ook in het belang van de werkzoekende. In sollicitaties wordt e-mail meer en meer gebruikt", zegt ze.

De VDAB biedt samen met de vakbonden en de centra voor basiseducatie vormingen aan om digitaal vaardig te worden. Bij de VDAB zelf zijn computers ter beschikking. Werklozen kunnen er ook terecht bij consulenten voor computerlessen.