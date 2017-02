Vakantiegeld 11.000 rechthebbenden is in 2016 verjaard

Duizenden mensen, die soms korte tijd tewerkgesteld waren als bijvoorbeeld arbeider, hebben nog vakantiegeld tegoed. In 2013 waren er iets meer dan 20.000 ongekende rekeningnummers. Dat aantal is bijna gehalveerd tot ongeveer 11.000 in 2016, een klein percentage op het totale aantal. Deze zijn verjaard. Dat leert navraag bij het woensdag verschenen jaarverslag van de dienst.

Via Facebook opsporen

Na drie jaar is de periode van uitbetaling verjaard en kan de RJV niet meer uitbetalen. In de helft van de gevallen gaat het om kleine bedragen, maar er zijn ook enkele grotere bedragen bij. "Er is een groep werknemers actief om deze mensen via alle mogelijke kanalen - met brieven maar ook via Facebook - op te sporen en hun rekeningnummer op te vragen. Met onze grote inspanningen willen wij dat aantal verder blijven terugdringen", aldus woordvoerder Aaron De Coninck. Vakantiegeld dat niet uitgekeerd wordt, komt in de reserve terecht.

Er waren in 2016 verder 11.476 terugvorderingen voor een bedrag van 2,4 miljoen euro, aldus Aaron De Coninck.

De RJV wil een flexibele arbeidssituatie voor haar werknemers. Sinds begin januari is een nieuw arbeidsreglement van kracht. Voltijdse personeelsleden (uitgezonderd onderhouds- en technische ploeg) hebben de mogelijkheid om drie dagen per week telewerk te doen. De RJV heeft de prikklok afgeschaft en werkt volgens doelstellingen en prestatiegerichte metingen. Dat gebeurt per dienst en in evaluatie met de functionele chef/coach.

Voor de RJV werken momenteel 244 personeelsleden (voltijdse en deeltijdse samen). Vergeleken met september 2010 werkten er in september 2016 69 personen minder voor de Rijksdienst of een vermindering met 23 procent. Alleen al in 2016 vertrokken 22 mensen die niet werden vervangen, besluit de RJV.