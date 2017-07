Test-Aankoop steunt DKV-klant om geld terug te eisen van verzekeraar

Test-Aankoop steunt een consumente die via het gerecht 'onregelmatig geïnde sommen' wil terugeisen van verzekeraar DKV, nadat die in 2009 een 'illegale' premieverhoging aankondigde voor een hospitalisatieverzekering met dekking in een eenpersoonskamer.

De verbruikersorganisatie hoopt DKV na een positief vonnis van mening te doen veranderen, maar sluit ook geen verdere acties uit indien dat niet lukt.

Het verhaal begon eind 2009 al, toen DKV de klanten die beschikken over een hospitalisatieverzekering met dekking in een eenpersoonskamer een premieverhoging van 7,84 procent aankondigde. Dat was volgens Test-Aankoop een 'illegale verhoging'.

Beroep

Voor de rechtbank van koophandel kreeg Test-Aankoop gelijk, maar DKV ging in beroep. Het hof van beroep stelde dat de premiestijgingen "illegaal' waren, zegt de consumentenorganisatie. Maar omdat "verhogingen die door de verzekeraar in 2012 waren doorgevoerd gevalideerd waren door de Nationale Bank", kon DKV niet verplicht worden om terug te keren naar de tarieven van 2009.

Test-Aankoop blijft van mening dat DKV het te veel ontvangen bedrag moet terugstorten aan de consumenten, maar DKV weigert dat op basis van de uitspraak van het hof van beroep. De organisatie zet daarom haar strijd verder, en steunt ze consumente die naar de rechter is gestapt om haar geld terug te eisen. "Het gaat om de eerste rechtszaak om geld terug te eisen", zegt Julie Frère van Test-Aankoop. "Het was niet mogelijk om class action op te starten, aangezien de zaak werd opgestart in 2010, en de wet pas dateert uit 2014. De consumente heeft de procedure in haar eigen naam opgestart en wij bieden financiële steun", verduidelijkt ze.

Typebrieven

De inleidende zitting van de zaak is gepland op 9 september 2017 in de rechtbank van Hoei. Test-Aankoop hoopt op basis van een positief vonnis met DKV te onderhandelen, maar sluit niet uit verdere stappen te zetten.

De organisatie riep de consumenten eerder dit jaar op om een terugbetaling te eisen, en stelde daarvoor typebrieven beschikbaar op haar website. "Ruim 800 mensen verstuurden ook effectief deze brief", meldt Test-Aankoop.