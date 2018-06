Spoorstaking: compensatie mogelijk voor getroffen reizigers tijdens minimale dienstverlening

Zowel mensen met een abonnement als reizigers met een los ticket kunnen tijdens de minimale dienstverlening in bepaalde gevallen compensatie krijgen, meldt spoorwegmaatschappij NMBS.

Wie een vertraging oploopt van 60 minuten of meer, kan een volledige terugbetaling claimen bij de NMBS. Dat geldt ook voor reizigers die na de aankondiging van de staking nog een ticket kochten. Dat is de regel bij gedeeltelijke stakingen, zoals deze 48 urenstaking van de socialistische spoorbond ACOD Spoor er een is. Ook abonnees komen in aanmerking.

Cynthia Van der Linden, de ombudsvrouw voor de spoorreizigers, bevestigt. "Deze vertraging kan je opgelopen hebben omdat de trein die je wilde nemen afgeschaft was, omdat er geen enkele trein reed op jouw lijn of omdat de trein die wel reed, je met meer dan 60 minuten vertraging op je eindbestemming bracht vergeleken met de trein die je normaal zou hebben genomen", zegt ze.

Voor een volledige terugbetaling moet de vertraging bij aankomst wel minstens 60 minuten bedragen. Ook voor vertragingen van minstens 15 of 30 minuten is een compensatie mogelijk, maar dan moet die vertraging herhaaldelijk voorkomen.

De details en specifieke voorwaarden daarvan vind je terug op de website van de NMBS (www.nmbs.be). Daar kan de reiziger de compensatie meteen ook aanvragen. Dat moet gebeuren binnen een maand na de vertraging. Wie geen compensatie krijgt en zich onheus behandeld voelt, kan bij de ombudsdienst voor de treinreizigers terecht (www.ombudsrail.be).