Slimme camera's gaan onbetaalde verkeersboetes opsporen

Dat de aanpak doeltreffend is, blijkt uit de cijfers die de douane kan voorleggen. Na een proefproject in 2013 gebruiken intussen alle mobiele motorbrigades van de douane de 21 ANPR-scanners om voertuigen op te sporen. In 2015 werd zo ruim 2,3 miljoen euro geïnd bij meer dan 4.200 wanbetalers, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu heeft opgevraagd bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Voertuig vastzetten

Samen met Katja Gabriëls en Vincent Van Quickenborne stelde ze daarom een uitbreiding voor. De liberalen beklemtonen dat hun wetswijziging ook een belangrijk ontradend effect zal hebben. Zeker als je weet dat de politie het voertuig van de wanbetalers kan vastzetten tot de achterstallige boetes betaald zijn.

Opvallend: voor Open Vld is de inning van strafrechtelijke boetes eigenlijk geen taak voor de politie. "Dat behoort in ieder geval niet tot haar kerntaken. Maar in afwachting van een uitbesteding aan de private sector, is het aangewezen de bestaande mogelijkheden volop te benutten", zo verwoordt Gabriëls het.

Vanuit de oppositie keurde sp.a het voorstel mee goed. PVDA stemde tegen, de rest van de oppositie onthield zich.

Duurdere boetes

Deze maand zijn de verkeersboetes overigens duurder geworden. De tarieven voor de onmiddellijke inning van verkeersboetes zijn sinds 1 mei gestegen met 5 procent. De onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad kost voortaan 58 euro.Voorheen was dat 55 euro.

Ook voor snelheidsovertredingen is er een verhoging: van 50 naar 53 euro voor de eerste 10 km/uur boven de toegelaten maximumsnelheid. Per extra kilometer per uur komt daar nog eens 6 euro in plaats van 5 euro bij, en binnen de bebouwde kom en in zone 30 11 in plaats van 10 euro. Wie positief blaast, betaalt voortaan 105 euro, of 179 euro voor wie meer dan 0,22 mg/liter blaast. Op polinfo.beis een handig overzicht te vinden van de nieuwe tarieven.