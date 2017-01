Pro-Deoadvocaat wordt duurder

Momenteel geldt er in ons land een uitzonderingstarief van 0 procent btw voor pro-Deoadvocaten. Maar daar komt nu verandering in, schrijft De Tijd op basis van een omzendbrief van de fiscale administratie van 23 december. Uit die brief blijkt dat de advocaten 21 procent btw moeten aanrekenen als ze een pro-Deodienst leveren. Mensen die niet over voldoende middelen beschikken mogen daar een beroep op doen.

Verplicht 21 procent btw

Advocaten zijn sinds 2014 verplicht op al hun diensten 21 procent btw aan te rekenen. En dus ook wanneer ze pro-Deo werken, oordeelt het Europees Hof van Justitie. "Het uitzonderingstarief is niet in overeenstemming met de Europese btw-richtlijn", klinkt het.

"Al is het niet duidelijk op welk deel van de pro Deo-vergoeding die btw toegepast moet worden en wie dat moet regelen", aldus de fiscale administratie.

Mensen die een beroep doen op een pro-Deoadvocaat moeten zich niet meteen zorgen maken. Zij moeten enkel een soort van remgeld betalen. De federale overheidsdienst Justitie past de rest bij. Dat betekent ook dat de btw-verhoging op de rekening van de overheidsdienst komt te staan.

Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat het wacht op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de kwestie.