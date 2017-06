Premie voor 45-plussers die eigen zaak starten

In vijf jaar tijd is het aantal werkloze 55-plussers dat zich vestigt als zelfstandige verdrievoudigd. Maar omdat het in absolute cijfers nog altijd maar om een 500-tal mensen gaat, wil Muyters een flinke duw in de rug geven, via een premie die twee jaar lang wordt uitgekeerd. De eerste drie maanden zou die 1.000 euro bedragen. Nadien gaat die stelselmatig omlaag, om na twee jaar uit te doven. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

Om alles te financieren, schaft de minister de werkhervattingspremie af (goed voor zo'n 200 euro per maand) die nu voor oudere werknemers bestaat.

Meer zelfstandige 55-plussers

Cijfers die het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen doorspeelde aan de kranten leren dat het aantal zelfstandige 55-plussers in ons land toch stijgt. Vorig jaar telde ons land 421 werkloze 55-plussers die in hoofdberoep zelfstandig werden. In 2015 stond die teller op 149.

Dezelfde cijfers tonen ook aan dat ouderen in het algemeen meer en meer zelfstandig worden. In 2015 kozen in totaal 257.659 55-plussers voor een leven als zelfstandige, een stijging met 21 procent tegenover vijf jaar ervoor (213.337).