Open VLD heeft voorstel klaar om langer maar minder te werken

Het plan van De Block is gebaseerd op een voorstel van de metaalsector. Daar werkten de sociale partners een reeks maatregelen uit om mensen ook na hun 58ste aan de slag te houden. Dat kan door vier vijfde te werken, geen nacht- of ploegenarbeid meer te doen of af te zakken naar een minder veeleisende functie. Een deel van het loonverlies zou worden gecompenseerd door een premie waarop het bedrijf geen sociale lasten moet betalen. Dat schrijft De Standaard.

Minister De Block legt het voorstel op de regeringstafel. De liberalen hopen dat het voor de Belgen op die manier dragelijker wordt om langer te werken. 'Wie langer werkt, betaalt uiteraard langer sociale lasten, en net daardoor moet het mogelijk zijn om het systeem budgetneutraal te houden, en zelfs ruimte te creëren om jonge mensen aan te werven', klinkt het.

CD&V reageert verbaasd

Maar op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vielen ze bijna van hun stoel toen ze over de voorzet van de liberale minister hoorden.

'Hier is namelijk een koninklijk besluit over dat al heel lang geblokkeerd zit in een interkabinettenwerkgroep (IKW). De metaalsector is dit komen voorstellen, maar Open Vld houdt het al maanden tegen'. De tekst kwam in februari ter sprake op een IKW. 'Wij stonden hier moederziel alleen mee', aldus de woordvoerster van Peeters.