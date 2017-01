Nooit meer spijt van geweigerde erfenis

Geens wil erfgenamen beschermen door de tussenkomst van een notaris te verplichten voor ze een erfenis kunnen weigeren. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.be benadrukt in de krant dat wanneer iemand een erfenis verwerpt, niet op die beslissing kan terugkomen. "Het gevolg is dat we geregeld mensen ontmoeten die achteraf spijt kregen van hun beslissing. Ze dachten dat er alleen schulden waren, maar achteraf bleek dat ze ook een huis hadden kunnen erven", klinkt het. Daar moet het wetsontwerp van Geens nu verandering in brengen.

Betere bescherming

Vandaag kan een verwerping van een erfenis nog gewoon op de griffie van de rechtbank, maar volgens Geens biedt die procedure niet voldoende bescherming. "De verplichte tussenkomst van de notaris laat toe dat de ­betrokkene beter beschermd is en kan handelen met kennis van zaken, aangezien hem raad werd ­verstrekt over de draagwijdte en de gevolgen van de erfkeuze", schrijft hij in zijn wetsontwerp.

De verplichting mag echter geen extra kosten met zich meebrengen, vindt Geens. Wie na tussenkomst van de notaris beslist de erfenis alsnog te verwerpen, moet daarvoor niets betalen.

Financiën telde vorig jaar meer dan 7.000 gevallen waarbij erfgenamen hun erfenis niet ­zomaar wilden aanvaarden, uit vrees een diepe schuldenput te erven. Een groot deel daarvan weigerde zelfs resoluut.