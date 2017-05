Mogen gezinsleden zomaar werken in uw winkel?

Vorige week was er veel te doen rond een 10-jarige jongen die zijn vader in Tongeren heeft geholpen bij het opbouwen van een verkoopstand. Volgens de sociale inspectiediensten maakte de vader zich schuldig aan kinderarbeid. Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) was niet te spreken over de tussenkomt van de inspecteurs en hield daarom een overleg met de diensten. In een gezamenlijk statement van De Backer en de inspectiediensten klonk het achteraf dat "de zaken zijn uitgeklaard". Maar waar moet u rekening mee houden als u een gezinslid laat helpen in uw handelszaak?

